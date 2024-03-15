الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

يصبح مميتا بظهور أعراضه السريرية.. كيف تقي نفسك من داء الكلب؟

داء الكلب
داء الكلب

يقول الخبراء إن علاج داء الكلب قد لا يسبب أضرار في بعض الأحيان، ويمكن أن يكون الفيروس قاتلًا ويؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

محافظ أسيوط يبحث مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة

 

داء الكلب

هو عدوى فيروسية قاتلة، تنتشر عن طريق لعاب الحيوان المصاب في الغالب من خلال عضات كلب أو قطة أو خفافيش ضالة.

ويؤثر فيروس داء الكلب على الجهاز العصبي المركزي للثدييات، مما يسبب في النهاية مرضًا في الدماغ والوفاة. 

العلاج الفوري يتضمن مجموعة من الحقن يمكن أن يساعد في منع الفيروس من التحول إلى داء الكلب. 

بعد عضات كلب أو قطة ضالة مصابة، يجب على فيروس داء الكلب أن ينتقل إلى الدماغ قبل أن يسبب الأعراض، وتستمر فترة الحضانة من أسابيع إلى أشهر، ومع ذلك، بمجرد ظهور الأعراض السريرية، يكون المرض مميتًا دائمًا تقريبًا.

 

علاج داء الكلب 

قد يفشل علاج داء الكلب في بعض الأحيان على الرغم من التقدم في الأبحاث الطبية. وفي إحدى هذه الحالات، لم تستجب امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا بشكل جيد لعلاج داء الكلب. 

وتلقت العلاج الوقائي بعد التعرض مباشرة، إلا أنها في النهاية أصيبت بداء الكلب وتوفيت بسببه. وتوضح هذه الحوادث قيمة الدراسة المستمرة والتعليم حول الوقاية من داء الكلب وعلاجه"

 

ما هو داء الكلب؟

"داء الكلب هو مرض فيروسي حيواني المنشأ يمكن الوقاية منه باللقاحات ويؤثر على الجهاز العصبي المركزي. وبمجرد ظهور الأعراض السريرية، يكون داء الكلب مميتًا بنسبة 100٪ تقريبًا. 

وفي ما يصل إلى 99٪ من الظروف، تكون الكلاب المنزلية مسؤولة عن انتقال فيروس داء الكلب إلى البشر، ويمكن أن يؤثر داء الكلب على الحيوانات الأليفة والبرية بالتساوي، وينتشر المرض بين البشر والحيوانات عن طريق اللعاب، عادة من خلال العضات أو الخدوش أو الاتصال المباشر مع الغشاء المخاطي (مثل العينين أو الفم أو الجروح المفتوحة)."

 

وتستمر فترة حضانة داء الكلب لأسابيع أو حتى أشهر. 

في حين أن الأعراض الأولية خفيفة وتشبه أي نوع من أنواع العدوى الفيروسية، إلا أن المرض سرعان ما يتقدم إلى الدماغ ويسبب أعراض مثل القلق والارتباك والإثارة والهذيان والهلوسة.

الكلب داء الكلب الفيروس لعاب الحيوان خفافيش عضات كلب

مواد متعلقة

الكلب "بوبي" يضع موسوعة جينيس فى موقف محرج.. ما القصة؟

الأكثر قراءة

ليلى عزالعرب: "فقدت زوجى دون وداع.. وانغمست فى العمل لأتعايش مع ألم الفراق"

فى نهار رمضان.. مقتل شاب على يد والده فى بورسعيد

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

المفتي يكشف حكم إخراج المرأة الثرية زكاة الفطر بدلًا من زوجها

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

أبرزها ركوب الخيل.. أحمد عيد يكشف صعوبات دوره في مسلسل الحشاشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة