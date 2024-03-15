ليفركوزن يخطف تأهلا مثيرا على حساب كارباج الأذربيجانى فى الدورى الأوروبى

خطف باير ليفركوزن الألماني بطاقة العبور إلى دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه المثير على ضيفه كارباج الأذربيجاني 3 /2 في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2 /2 في أذربيجان، ليتأهل ليفركوزن مستفيدا من فوزه 5 /4 بمجموع المباراتين.

وتقدم كارباج في الدقيقة 58 عن طريق عبد الله الزبير، قبل أن يضيف زميله جونينيو الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 72 سجل جيريمي فريمبونج هدف ليفركوزن الأول، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل باتريك تشيك هدف التعادل.

وبينما تتجه المباراة للأشواط الإضافية، نجح ليفركوزن في خطف الفوز بفضل هدف باتريك تشيك في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، مسجلا هدف الفوز لفريقه وهدفه الشخصي الثاني.

كما تأهل روما الإيطالي لدور الثمانية، رغم خسارته أمام مضيفه برايتون الإنجليزي صفر/1.

واستفاد روما من فوزه الكبير ذهابا برباعية نظيفة، ليتأهل فائزا 4 /1 بمجموع المباراتين.

وسجل داني ويلبك هدف المباراة الوحيد لبرايتون في الدقيقة 37.