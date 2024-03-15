الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

والدة "عرب" تتوسل لـ"عبدربه" لنجدة ابنها فى الحلقة الرابعة من "حق عرب"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل “حق عرب” بالقبض على عربي السوريكي بتهمه قتل حسنية الداية ويدافع عن نفسه أمام ابنتها ويقول: "والله ما عملت حاجة ولا لمستها "، وتم القبض عليه وتحويله للنيابة.

وظهرت والدته سلوى عثمان وهي تقبل يد "عبدربه" وتطلب منه مساعدة نجلها في أزمته.


مسلسل “حق عرب” الحلقة 4

وانطلقت الحلقة الرابعة من مسلسل “حق عرب”، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعه الثانيه عشر على قناة “on”.

وانتهت الحلقة الثالثة من مسلسل “حق عرب”، المذاع على قناة “on” بمقتل حسنية الداية، فور وصول أحمد العوضي عرب لمنزلها لتوصيل هاتف محمول لنجلتها حنان.

وعلى الفور حضرت نجلتها من الخارج وشاهدت عرب السويركي وهو يقف وفي حالة من الصدمة.

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب، بداية تعرف عبد ربه (رياض الخولي)، بعرب السويركي، وذلك عندما كان عبد ربه يفكر في طريقة لإخراج قطع آثار من منطقة المغربلين والتي يحاوطها البوليس من كل ناحية، ليظهر له عرب السويركي وهو طفل ويعرض عليه أن يقوم بهذه المهمة مقابل ألف جنيه، ليوافق عبد ربه وينجح في مهمته ليعجب به عبد ربه ومن ثم يصبح من صبيانه.

وبدأت أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل حق عرب، بقبول عرب السويركي (أحمد العوضي)، عرض الشخص المادي مقابل قتل عبد ربه، ولكنه ذهب بالمبلغ الكبير لرياض الخولي( عبد ربه) ليحكي له ما حدث، ليرد الأخير باقتنا ويقين بأن عرب لن يخونه أو يقتله وان ثقته فيه ليس لها حدود.

تفاصيل أحداث مسلسل “حق عرب” الحلقة 4

وانقلبت أحداث الحلقة الثالثة رأسا على عقب بتفجير مفاجأة من الداية لصباح (وفاء عامر) بأن عرب السويركي هو إبن عبد ربه وأن انغام هي ابنة جلال السويركي.

وكشفت أحداث الحلقة على أن هذه الخدعة قامت بها وفاء عامر من أجل أن تتخلص من ولدها الذكر قبل أن يقتله عبد ربه بعدما افضى اليه شيخ العرافين بأن سينجب ذكرا وسيقتله عندما يكبر.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل حق عرب الحلقة الرابعة

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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