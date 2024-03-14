الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

غرامة 2 مليون جنيه.. مُحضر من المحكمة إلى بشر وابنته في مسلسل "المعلم"

جريدة الدستور

تفاجئ المعلم بشر “أحمد فؤاد سليم” بمحضر من المحكمة، في مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، والذي يعرض خلال موسم دراما رمضان 2024، على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وظهر المعلم بشر في الحلقة الرابعة برفقة ابنته النجمة هاجر أحمد، وطرق الباب محضر من المحكمة، يخبرهم أنه تم إقرار غرامة بمبلغ 2 مليون جنيه من قبل المعلم شداد “طارق النهري”، أحد أكبر تجار سوق ميناء "الأتكة" في المسلسل.

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل المعلم الحلقة 3 لـ مصطفى شعبان

وقالت رحمة أحمد التي تجسد دور دهب بعد استلام المحضر: "يا نهار أسود يابا دا المعلم شداد عملنا غرامة 2 مليون جنيه عشان تأخير توريد السمك، البيت هيتخرب"، ورد عليها المعلم بشير وهو يبكي: "ليه عمل كدة السمك كان هيتورد حسبنا الله ونعم الوكيل".

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به

يشارك شعبان عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

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