الفريق أشرف عطوة يلتقى قائد منطقة المحيط الهندى والبحر الأحمر بالقوات البحرية الفرنسية

التقى الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، اللواء إيمانويل سلارس، قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندى والبحر الأحمر للقوات البحرية الفرنسية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا، في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكرى مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بدعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون البحري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

أكد الجانبان عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين القوات البحرية المصرية والفرنسية والحرص على تعزيزها، في ضوء الروابط المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات.