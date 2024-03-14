"المصري" يدعم أحمد أيمن منصور بعد إصابته بالرباط الصليبي (صور)

دعم مسئولو نادي المصري البورسعيدي، لاعب الفريق لكرة القدم أحمد أيمن منصور، والشد من أزره، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ونشر الحساب الرسمي للفريق البورسعيدي، صورة للاعب مصحوبة بتعليق "ستعود أقوى.. كل أمنياتنا بالشفاء العاجل لكابتن النسور الخضُر.. أحمد أيمن منصور".

تأكد إصابة أحمد منصور بقطع في الرباط الصليبي للركبة

أثبتت تقارير الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي التي خضع لها أحمد أيمن منصور لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمس الأربعاء، إصابة اللاعب بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، الأمر الذي يحتاج معه اللاعب لتدخل جراحي لإعادة بناء الرباط المقطوع.

صرح بذلك الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، مضيفًا أن إدارة النادي المصري ستبدأ على الفور في اتخاذ كافة ترتيبات إجراء العملية الجراحية للاعب حرصًا على عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن.

كان اللاعب أحمد أيمن منصور قد تعرض لإلتواء في مفصل الركبة اليسرى في كرة مشتركة مع أحد مهاجمي فريق زد خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين أول أمس الثلاثاء وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، حيث تم استبدال اللاعب على الفور وفحصه مبدئيًا بواسطة الدكتور محمود الشحات وكان التشخيص المبدئي هو إصابته بقطع في الرباط الصليبي وهو ما أكدته الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي.

المصري يبدا الإعداد لدربي الاتحاد السبت المقبل

وفي سياق مختلف، كان علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي، قرر منح اللاعبين راحة سلبية من المران وذلك لمدة 3 أيام، عقب التعادل الإيجابي مع زد بهدفين لكل منهما، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر بمسابقة دوري نايل.

ويستأنف النسر البورسعيدي مرانه مساء السبت المقبل، استعدادا لدربي البحر المتوسط أمام الاتحاد السكندري، والمقرر إقامته في الأول من أبريل القادم.