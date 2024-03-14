"المركزى للمناخ الزراعى" يستقبل طلاب "زراعة القاهرة"

استقبل المعمل المركزي للمناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 200 طالب وطالبة من الفرقة الرابعة قسم الإنتاج النباتى، كلية الزراعة، جامعة القاهرة، على مدار شهر كامل، ابتداءً من 24 فبراير ويستمر التدريب حتى 24 مارس 2024.

وتناوبت الأقسام البحثية بالمعمل التدريب للطلبة خلال تلك الفترة، بحيث يقوم كل قسم بالتدريب لمدة أسبوع خلال فترة التدريب المتفق عليها مع كلية زراعة جامعة القاهرة، ولقد قام قسم بحوث الأرصاد الجوية الزراعية بتدريب الطلاب من خلال قيام الباحثين بالقسم بمهام التدريب العملى والنظرى داخل صوب أبحاث القسم، وتم شرح محاضرة داخل القاعة الرئيسية بالمعمل عن التغيرات المناخية والآثار السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعى، والقطاع الزراعى مشكلات وحلول، بالإضافة إلى تدريب الطلاب داخل الصوبة على كيفية إجراء العمليات الزراعية المختلفة داخل الصوبة وكيفية متابعة النباتات منذ زراعة البذرة حتى الحصاد.

كما قام الباحثون بالقسم بتدريب الطلاب على المحاصيل الورقية المختلفة، مثل الخس والكرفس والكرنب الأحمر، من حيث الزراعة واحتياجاتها السمادية، وتم التدريب العملى على طريقة إضافة الأسمدة وأخذ القراءات والمعاملات على هذا المحصول، وتم شرح احتياجاته البيئية وصفات الجودة المطلوبة للمنتج النهائى. كما شرح الباحثون بعض التجارب القائمة على محصول الباذنجان والإجهاد الحرارى وصفات الجودة لهذا المحصول والأمراض التى تصيب هذا المحصول.

وقّام المتدربون بطرح العديد من الأسئلة التى تتعلق بالإدارة المزرعية الجيدة للنباتات تحت ظروف الزراعات المحمية، وذلك لربط الإطارالنظرى الذى يتم تعلمه بالتدريب العملى بالمعمل المركزى للمناخ الزراعى، وذلك للحصول على أقصى استفادة علمية لتتواكب مع استراتيجية الدولة المصرية فى الاستثمار فى الشباب المصرى ودخوله لسوق العمل بشكلٍ مميز.

وقام قسم بحوث تعديل المناخ بعرض الطرق والتقنيات الحديثة المستخدمة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من أثرها، كما تم شرح الجزء العملى لتوضيح أشكال وأنواع الصوب المختلفة وكيفية إنشاء الصوب وصيانتها وطرق التبريد والتدفئة وأنواع التغطية المختلفة ومميزات وعيوب كل نوع، وكذلك إنتاج شتلات الخضر والفاكهة تحت نظم الزراعة المحمية، كما تم شرح أجزاء شبكات الرى الحديث المتطور وكيفية صيانتها للحفاظ عليها، وتم استعراض أهم محاصيل الخضر التى تزرع تحت نظم الزراعات المحمية من بداية الشتلة حتى الحصاد والجدوى الاقتصادية لكل محصول.

وقام قسم بحوث الزراعة بدون تربة بالتدريب على التقنيات الحديثة فى نظم الزراعة بدون تربة، واستخدام نظام المياه العميقة ونظام المواسير ونظام الأبراج؛ بهدف زيادة إنتاجية المتر المربع من الصوبة، كما تم التدريب على نظم الزراعة فى صناديق، وهى تقوم على استخدام الأصص وزراعة نباتات الخضر بها بأاستخدام بيئات زراعية مختلفة بهدف التقليل من استيراد البيئات من الخارج وتمصير تلك البيئات، كما تم عرض العديد من أنظمة الزراعة بدون تربة، والتى تلائم زراعة أسطح المنازل، وكذلك الاستفادة من مخلفات المنزل فى إنتاج الفيرمى كمبوست وتعظيم الجانب البيئى والاقتصادى لتلك المخلفات باستخدام ديدان الأرض.

أما بالنسبة لقسم الزراعة البيولوجية، فقد قام أعضاء القسم بشرح كيفية زراعة وإنتاج ثمار وتقاوى فطر عيش الغراب باستخدام المخلفات الزراعية، مثل قش الأرز، ولقد قام الباحثون بشرح الاتجاهات الحديثة فى تدوير المخلفات الزراعية، وإنتاج البيوتشار وغيرها من المنتجات الحيوية الهامة فى الإنتاج الزراعى. كما قام القسم بالتدريب على تدوير المخلفات باستخدامها كغطاء للتربة ما يقلل البخر ويزيد من كفاءة استخدام المياه. ولقد قام القائمون بالعمل من كلية الزراعة جامعة القاهرة بمجهود كبير في تنظيم الطلبة ومتابعتهم خلال التدريب للتأكد من التزام الطلبة بالحضور.