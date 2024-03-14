يسري المغازي: الدولة استطاعت السيطرة على الأزمة الاقتصادية وانحسار السوق السوداء

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن استقبال البنوك ومكاتب الصرافة الكثيرين من أجل تحويل الدولار إلى جنيه، خلال الأيام الماضية، والقرارات والتحركات الاقتصادية الأخيرة، تؤكد أن الدولة المصرية استطاعت السيطرة تماما على الأزمة الاقتصادية بقرارات ضخمة وغير مسبوقة بتوجيهات الرئيس السيسي.

تواصل الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي

ولفت "المغازي"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تواصل الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، والنتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة، أسهم في استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد مرة ثانية بقوة.

عودة تحويلات المصريين بالخارج

وأوضح عضو مجلس النواب، ان ظهور العديد من المؤشرات الإيجابية، وعلى رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجيًا لمعدلاتها، وانحسار السوق السوداء، والإفراج عن بضائع بما قيمته 3 مليارات دولار من الجمارك، يؤكد أن الدولة استعادت زمام السيطرة، والسيولة النقدية الدولارية الضخمة التي توفرت كدفعة أولى من صفقة رأس الحكمة استطاعت أن تسد احتياجات اقتصادية طارئة وملحة.

القرارات الاقتصادية أفسدت مخططات خبيثة ودعاوى مغرضة

واختتم النائب يسري المغازي، أن القرارات الاقتصادية أفسدت مخططات خبيثة ودعاوى مغرضة كانت تتردد على المنصات الخارجية وتبث الفتنة، موضحا الأمور عادت لطبيعتها مرة ثانية والاقتصاد على طريق التعافي.

على صعيد آخر، قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن بعد صدور اللائحة التنفيذية بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ودخول القانون حيز التنفيذ سيكون له دور كبير في تحقيق أهداف تنموية رئيسية في المحاور الرئيسية التي يعمل عليها المجتمع المدني، وهو ما نجح التحالف في تحقيقه نجاح باهر، وذلك من خلال إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.