برلمانى: زيارة أردوغان للقاهرة نقطة تحول فى مسار العلاقات بين البلدين

عدد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، الفوائد السياسية والاقتصادية والتي ستعود على كل من مصر وتركيا جراء قمة الرئيس السيسي والرئيس التركي أردوغان في القاهرة، قائلًا: المباحثات المصرية التركية ستعود بالخير على شعوب البلدين.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مصر وتركيا تفتحان صفحة جديدة، بينهما وتم التوقيع على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، علاوة على تفاهم كامل سياسيا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة والنفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المغازي إن مصر تعد حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، لذلك فإن الزيارة ذات فوائد اقتاصدية وسياسية ضخمة للبلدين.

ونوه النائب، إن مصر وتركيا تواجهان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ولذك جاءت القمة الثنائية لصالح البلدين وفي توقيت بالغ الصعوبة في المنطقة كلها.

واختتم يسري المغازي، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وإعلان رسمي بنهاية خلافاتهما تماما والتطلع للغد.