الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة لمبنى حي الزيتون شمال العاصمة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

أجرى الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة زيارة مبنى حى الزيتون لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل بإدارات الحى ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة.

 وتفقد نائب محافظ القاهرة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وذلك لمتابعة موقف فحص الطلبات والشكاوي المقدمة من المواطنين ومتابعة تطبيق منظومة قانون المحال العامة واصدار التراخيص

وتابع نائب المحافظ خلال جولته التأكد من تبسيط الإجراءات على المواطنين طبقًا للوائح والقوانين مع التأكيد على موظفي الخدمة بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات والشكاوي المقدمة لتسهيل حصول المواطن على الخدمة ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والاحياء للتفتيش على محال بيع  اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشـديد الرقابة والمتابعة علي محلات الجزارة والأسـواق وثلاجات حفظ اللحوم.
وأشار د. صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلي أن المديرية رفعت درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات علي الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057، وتم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التى يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري انه سيتم تكثيف حملات المرور علي المنشأت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة كمحلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين وشرطة المسطحات ومفتشي الأغذية بمديريات الصحة حيث تم البدء الفعلي في تنفيذ هذه الخطة اعتبارًا من ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ ومستمرة حتى نهاية الأعياد وشم النسيم بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم الثابتة والمتحركة والتأكد من صلاحية المعروض، مع تكـثيف حـملات الكلاب الضالة خاصة في مناطق المساجد الكبيرة التي يتردد عليها المصلون.

نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
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