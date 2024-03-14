عامل يطلق النار على شقيقه لخلافات عائلية بسوهاج

أطلق عامل الرصاص على شقيقه من سلاح ناري بحوزته فأصابه بطلق ناري في ساقه بدائرة مركز العسيرات في جنوب محافظة سوهاج، وذلك على إثر وجود خلافات عائلية بينهما، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول «خلف... ع» 42 سنة- مزارع، مصابًا بطلق ناري بالساق اليسرى، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص وأقوال المصاب، قيام شقيقه «علي» 39 سنة- عامل، ومقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، مما أدي إلى حدوث إصابته المشار إليها، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة العسيرات، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وجرى تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما تمكن ضباط وحدة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، من ضبط مندوب مبيعات بشركة خاصة، بتهمة النصب على 6 أشخاص، والاستيلاء منهم على مبلغ مالي بلغت جملته مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال المستلزمات الطبية، مقابل أرباح دورية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

فيما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، بورود محضرًا محررًا بواسطة ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن ورةد بلاغ من المدعو (حامد م ا ا ) 48 عامًا، سائق وعدد 5 آخرين ومقيمين دائرة مركز سوهاج، بتضررهم من المدعو (محمد م ا ا) 37 عامًا، مندوب مبيعات بالشركة خاصة لتجارة الجمله والتوزيع- ومقيم دائرة مركز سوهاج، لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 1.000.000 - مليون جنيها، بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بنحو 5 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها وأستولي عليها دون رد.