وصلة مياه غيرت ملامح الحياة وحافظت على خصوصية الموتى بقرية السمطا بسوهاج

عبر أهالي قرية السمطا التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، فى أحد النجوع النائية عن فرحتهم بقيام منظمات المجتمع المدني ممثلة فى التحالف الوطني ومؤسسة "حياة كريمة"، بمد يد العون بتوصيل 500 وصلة لقريتهم والقرى المجاورة بالتعاون مع شركة مياه سوهاج وجمعية الأورمان، و تحول الحلم بالحصول على كوب مياه نظيفة وخاصة بالتزامن مع أول أيام رمضان إلى حقيقة ، بعد معاناة الأهالي لسنوات.

قال المهندس محمد خيرى، من أبناء قرية السمطا وأحد المتطوعين في جمعية الأورمان، أن الأهالي لم تسعهم الفرحة عندما تم تشغيل المياه بمنازلهم حتى انطلقت الزغاريد من السيدات فرحا بوصول المياه بعد أن عانوا لسنوات فى ملء جرار المياه من جيرانهم على بعد كيلو متر واكثر، واحيانا الحصول على المياه الجوفية من طلمبات مياه متهالكة اختلاط مياها بالصرف الصحي من خلال آبار أنشأها الأهالي.

مشاهد إنسانية صعبة عاشها الأهالي كلما توفي شخص منهم انقص المياه

وأضاف محمد على همام، أن هناك مشاهد إنسانية صعبة عاشها عدد من أهالي بلدته من الأسر الأكثر احتياجا عند وفاة أحدهم فيتم حمله الى اقرب مكان به مياه ليتم غسيل جثمانه وتكفينه مما يعد أحيانا انتهاك لخصوصية المتوفى وأسرته بسبب نقص المياه.

وتقدم الأهالي بالشكر لكل من مد يد العون لهم فق توصيل المياه كما تقدموا بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة وما تبعها من مشروعات لم يحلموا ان تتحقق هناك فق أماكن نسيها المسئولين فق السنوات السابقة.

وكانت جمعية الأورمان، قد أعلنت عن تركيب عدد (500) وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بقرى برخيل والسمطا والشيخ بركه والحرجة بحري وبني حميل مركز البلينا فى محافظة سوهاج.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.