منتخبات التنس والتايكوندو وسلة 3×3 يصلون إلى غانا للمشاركة بدورة الألعاب الأفريقية

وصلت بعثة المنتخب المصري للتنس بجانب منتخبي مصر لكرة السلة 3×3 للرجال والسيدات تحت 23 سنة والتايكوندو إلى غانا استعدادًا للمشاركة في النسخة 13 من دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في أكرا حتى 23 مارس الجاري.

وتضم بعثة منتخب التنس كلًا من أحمد عبده رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة، بجانب فريق الرجال المكون من محمد صفوت، أكرم السلالي، فارس زكريا، مايكل صبحي، فضلًا عن فريق السيدات المكون من ميار شريف، ساندرا سمير، لميس الحسين، ميرنا رفعت، والمدربة علا أبو ذكري.

الجدير بالذكر، بأن المنتخب المصري للتنس سيشارك في مسابقات الفردي والزوجي، والفرق، علمًا بأن الفائز بالمركز الأول في مسابقة الفردي سيتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

بينما تضم بعثة منتخبي مصر للسلة 3×3 للرجال والسيدات تحت 23 سنة ويشارك في فريق السيدات كلًا من: يارا أسامة - حبيبة حاتم - ملك هشام - فريدة مسعد تحت قيادة المدير الفني الكابتن عمرو عاصم كما يشارك في فريق الرجال كلًا من: سليم العيسوي - يوسف لهيطة - هشام بغدادي - سيف الدين قطز تحت قيادة المدير الفني الكابتن أحمد فوزي.

وانتهت منافسات اليوم الخامس والأخير للمنتخب المصري للسباحة في النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

واستطاع لاعبو المنتخب المصري تحقيق 8 ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب المصري للسباحة في دورة الألعاب الأفريقية إلى 35 ميدالية متنوعة بواقع 16 ميدالية ذهبية و15 ميدالية فضية و4 برونزيات.

فاز بالميداليات الذهبية كل من علي خلف الله في سباق 50 متر حرة، فريدة عثمان في سباق 50 متر حرة ومروان القماش في سباق 1500 متر حرة.

أما الميداليات الفضية ففاز بها كل من منتخب السباحة في سباق 4*100 تتابع متنوع، ومنتخب السيدات في سباق 4*100 تتابع متنوع، أحمد علي في سباق 1500 متر حرة، لوجين عبدالله في سباق 800 متر حرة، ونور الجندي في سباق 200 متر متنوع.