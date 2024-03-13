الولايات المتحدة تجرى عملية إسقاط للمساعدات الإنسانية على غزة

أجرى الجيش الأمريكي عملية الإسقاط الجوي التاسعة للمساعدات الإنسانية على شمال غزة اليوم الأربعاء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان إن القوات أسقطت جوا "أكثر من 35,712 وجبة طعام أمريكية و28.800 زجاجة مياه في شمال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إليها، ما يسمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية".

الأمم المتحدة عن عمليات الإنزال الجوي

وقالت الأمم المتحدة إن المساعدات التي يتم تسليمها عبر عمليات الإنزال الجوي لن تتطابق أبدًا مع الحجم اللازم لتلبية احتياجات شمال غزة، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقالت سيندي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إن "الوصول إلى الطرق واستخدام الموانئ والمعابر الحالية هو السبيل الوحيد لإيصال المساعدات إلى غزة بالحجم المطلوب الآن"، مضيفة أن هناك حاجة لدخول 300 شاحنة من المواد الغذائية كل يوم.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن: لا ينبغي لأحد أن يمر بما مر به، وهذا سبب آخر يجعل التوصل إلى وقف إطلاق النار أمرا بالغ الأهمية لتمكيننا من إعادة الرهائن إلى ديارهم".

وأكد بلينكن أن هناك اقتراحا قويا للغاية مطروح على الطاولة الآن، لكنه قال إن الكرة في ملعب حماس لقبوله.

أضاف: السؤال موجود، لكن يمكنني أن أقول لكم إننا منخرطون بشكل مكثف كل يوم، وكل ساعة تقريبًا مع قطر، ومع مصر، لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه إخراج الرهائن، والحصول على المزيد من المساعدات في سوريا. وخلق طريق ربما لحل أكثر استدامة وأمانًا.

كما أكد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، أن ضمان قدرة إسرائيل على "الدفاع بشكل فعال عن نفسها" هو "التزام دائم لن يختفي" وقال بلينكن إن الولايات المتحدة لا تزال تركز على محاولة التأكد من أن 7 أكتوبر لن يحدث مرة أخرى أبدا".