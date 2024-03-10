الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

واشنطن: عمليات الإنزال الجوى ساهمت فى تخفيف المعاناة الإنسانية بغزة

اسقاط مساعدات لغزة
اسقاط مساعدات لغزة

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة نفذت عملية مشتركة مع سلاح الجو الملكي الأردني، لإسقاط مساعدات إنسانية جوًا في شمال غزة.

وأضافت أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية ساهمت في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات الدول الشريكة لتخفيف المعاناة الإنسانية.

وتعد عمليات الإنزال الجوي هذه جزءًا من جهد متواصل، ونحن نواصل التخطيط لمتابعة عمليات التسليم الجوي"، حسب بيان القيادة المركزية الأمريكية.

وتضمنت العملية المشتركة "11،500 وجبة طعام" ستوفر "المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في شمال غزة".  

ووفقا لوكالة سي إن إن، اتبعت الولايات المتحدة دولًا أخرى في إسقاط المساعدات جوًا أثناء محاولتها إيصال المزيد من الإمدادات إلى الجيب المحاصر، لكن وكالات الإغاثة تقول إن عمليات الإسقاط الجوي هي وسيلة غير فعالة لتوصيل المساعدة، وحثت الولايات المتحدة على بذل المزيد من الجهد للضغط على حليفتها إسرائيل لفتح الطرق البرية.

وقال الدفاع المدني في غزة، اليوم الأحد، إن استخدام المساعدات التي يتم إسقاطها على غزة "لم يحد من أزمة المجاعة" بل "زاد من عدد الضحايا" وأدى إلى سقوط ضحايا وجرحى، ولم تحدد عدد القتلى والجرحى ولا الدول التي تم تسليم المساعدات منها.

شمال غزة مساعدات إنسانية الولايات المتحدة القيادة المركزية الأمريكية غزة سلاح الجو الملكي الأردني

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