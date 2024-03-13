بوريل: "التجويع يستخدم كسلاح حرب.. والإنزال الجوى وممر المساعدات غير كافيين"

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن الإنزال الجوي والممر البحري للمساعدات في غزة، لا يكفيان بديلا عن المعابر البرية.

وأضاف أن إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح حرب وتغلق الطرق البرية التي تعتبر أفضل وسيلة لتوصيل الغذاء إلى مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يواجهون المجاعة في قطاع غزة.

وقال جوزيب بوريل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة حيث لا توجد كارثة طبيعية أو فيضانات أو زلازل.

وتابع: “هذه أزمة من صنع الإنسان، وعندما نبحث عن طرق بديلة لتقديم الدعم عن طريق البحر أو الجو"، وأكد "المجاعة تستخدم كوسيلة للضغط.

وقال إن هذه الممارسة مُدانة في أوكرانيا، ويجب استخدام نفس الكلمات في غزة.

سفينة تحمل 200 طن من المواد الغذائية

كانت سفينة تحمل 200 طن من المواد الغذائية في طريقها الثلاثاء من جزيرة قبرص إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب، لإجراء تجربة فتح ممر بحري إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة، حيث يقف مئات الآلاف من الأشخاص على شفا المجاعة.

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي إن ست شاحنات مساعدات دخلت غزة عبر الشمال في وقت متأخر من يوم الثلاثاء مع تزايد الجهود الدولية لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.