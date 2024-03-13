الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تحرير 3370 محضرا فى حملات تموينية مكبرة بالقاهرة

حملات تموينية
حملات تموينية

أحكمت مديرية التموين والتجارة قبضتها خلال الفترة الماضية وتم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على نطاق العاصمة بقطاعاتها لمتابعة مدى توافر السلع الأساسية ومدى التزام التجار.

وقد صرح ناصر ثآبـــــت وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة انه في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات  اللواء محافظ القاهرة بضرورة متابعة الأسوق وتكثيف الحملات الرقابية، فقد تم تفعيل الحملات ليل نهار لحماية حق المواطن والتيسير عليه.

كما صرح مدير مديرية تموين القاهرة أن  الحملات التفتيشية التي تمت خلال الايام القليلة الماضية لمديرية تموين العاصمة بقطاعاتها الاربع علي الاسواق والمحال والمخابز  بمعرفة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة والادارات الفرعية التابعة لها قد اسفرت عن تحرير عدد 3370 محضرا، حيث شملت محاضر المخابز 2030 محضر وفيما بخص مخالفات البدالين التموينين تم تحرير147 محضرا.

كما تضمن اجمالي المحاضر الخاصة بالمواد البترولية والبوتاجاز ومحطات البنزين 63 محضر وشملت المحاضر ايضا 1130 محضر تحرر لعدد من المحلات العامة،وقد تضمنت مخالفات المواد البترولية ومحطات البنزين مخالفة بيع بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي فضلا عن  توقف محطة البنزين عن النشاط بدون إذن.

كما أوضح محاسب ناصر ثابت أن الحملات التفتيشية علي المحال العامة فد اسفرت عن تحرير  1130 محضر وقد تضمنت  المخالفات وجود مخالفات عدم الإعلان عن الأسعارعدم وجود شهادة صحية فضلا عن مزاولة نشاط بدون ترخيص لبعض المخالفين ومخالفة انتهاء صلاحية لبعض السلع وغش تجاري وبيع بازید من السعر الرسمي بمخالفة قانون حماية المستهلك.

وفي نطاق المخابز؛ أكد مدير تموين القاهرة انه يتم المرور يوميا على المخابز البلدية والانشطة التموينية والتجارية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطن بشكل ميسر  مشددا بانه لا تهاون أو تراخي في حق المواطن.
ومن خلال الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز قد أسفرت عن  تحرير 2030 محضر شملت مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات،وكذلك  مخالفات توقف عن الإنتاج بدون إذن، ومخالفات لعدم وجود سجلات ببعض المخابز فضلا عن بيع خبز بازيد من السعر الرسمى عدم وجود میزان حساس وإدارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص.

كما تم تحرير 147 محضرا لبدالين تموينيين وذلك للقيام بمخالفات تتعلق بعدم إعلان أسعاروايضا غلق بدال بدون اذن وكذا عدم إعطاء بون فضلا عن بيع بأزيد من الاسعار الرسمية  لمقررات تموينية.

التموين الحملات التفتيشية السلع الأساسية التجار قانون حماية المستهلك

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