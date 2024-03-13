الأربعاء 13 مارس 2024
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مفتي الجمهورية يؤكد على أهمية تزكية النفس والتحديات في طريق الإيمان

شوقي علام
شوقي علام

شدد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على أن مسيرة الإنسان في درب الإيمان ليست خالية من الصعاب والتحديات التي قد تعيقه عن بلوغ السعادة، موضحا أن الحياة ما هي إلا ميدان للاختبار والابتلاء، والنجاة تكون لمن يسعى لتطهير روحه وتزكية نفسه، بينما يخسر من يتبع شهواته.

وأضاف علام، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة الحياة، أن النفس البشرية تتطلب عناية فائقة وتهذيبًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة ذهبية للمسلمين لترويض أنفسهم، حيث تُكبَّل الشياطين ويجد الإنسان نفسه أمام معترك حقيقي مع ذاته، إما أن يسمو بها نحو مراتب الورع واليقظة، أو يتركها فريسة للشيطان.

وأكد علام على أن الله عز وجل يمد يد العون لعباده، مفتحًا لهم أبواب الخير والرحمة، وأن الصيام يعمق الإحساس بالتعاطف مع الفقراء والمحتاجين، مما يشكل حافزًا للتغيير الإيجابي والسمو الروحي، ويمنح الإنسان الثقة بقدرته على التحكم في رغباته، وتعزيز الشعور بالقوة الذاتية عبر الامتناع عن المباحات قبل المحرمات.

شوقي علام مفتي الديار المصرية درب الإيمان الابتلاء حديث المفتي قناة الحياة شهر رمضان رمضان الشياطين

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