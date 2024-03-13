الأونروا: إصابة العشرات فى هجوم استهدف مستودعات المنظمة بغزة

قالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الأونروا، الأربعاء، إن أحد مستودعات المساعدات التابعة لها في قطاع غزة تعرض للقصف، ما أدى إلى إصابة العشرات من الأشخاص، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما وفق وكالة فرانس برس: "يمكننا أن نؤكد أن مستودعا ومركز توزيع تابعا للأونروا في رفح جنوب غزة قد تعرض للقصف"، مضيفة أن هناك "عشرات الجرحى".

أضافت: "ليس لدينا حتى الآن المزيد من المعلومات حول ما حدث بالضبط ولا عدد موظفي الأونروا المتأثرين"، "تستخدم الأونروا هذا المرفق لتوزيع المواد الغذائية التي تشتد الحاجة إليها وغيرها من المواد المنقذة للحياة على النازحين في جنوب غزة".

استشهاد 4 أشخاص في قصف إسرائيلي بالمستودع

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ، إن 4 أشخاص استشهدوا في قصف المستودع.

وأظهرت الوكالة لقطات لضحايا الحادث وهم يصلون إلى مستشفى النجار في رفح، وتعرف أشخاص آخرون في المستشفى على واحد منهم على الأقل باعتباره موظفا في الأمم المتحدة.

وحتى 4 مارس الجاري، استشهد ما مجموعه 162 موظفاً في الأونروا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

كما قال والد جندي إسرائيلي قُتل في 7 أكتوبر، إنه دعا إلى صفقة رهائن لضمان عودة جثة ابنه إلى الوطن، حسب ما أوردته رويترز.