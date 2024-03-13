كنداكة.. تفاصيل معارض المنتجات النوبية في مهرجان أسوان (صور)

في أجواء تحمل العادات والتقاليد النوبية، تم إقامة مهرجان كنداكة ومعنى الاسم هو لقب الملكات الحاكمات أو مسمى يعني الزوجة الملكية الأولى في حضارة كوش الإفريقية القديمة ببلاد السودان التي عُرفت باسم الحضارة النوبية وفي وسط مشاركات من جانب السيدات والفتيات النوبيات، إضافة لمعارض تحمل منتجات نوبية مختلفة من آياد السيدات هناك وصاحبات المشاريع الصغيرة، ويتم ختام اليوم بمشاركة ايضًا الفنانين النوبيين الذين يقدمون فقرات خاصة بعادات النوبة وتقاليدها.

وقال كريم حمدون، لـ “الدستور”:"طوال الوقت نبحث عن الجديد لتقديمة للمجتمع النوبي، خاصة الست النوبية وبالنسبة لها نجد ذهابها لحفلة على سبيل المثال أمر صعب ولكن عندما تجد مكان يوفر لها الحفل للسيدات فقط، وتجد فيه المعرض الذي يحمل الممنتجات الاسوانية والنوبية التى نتميز بها بالفعل ستجدها حاضرة.

أضاف حمدون:"نقدم في هذا المعرض فرصة لصاحبات المشاريع الصغيرة لعرض المشاريع الخاصة بهن داخل الساحة الكبيرة، وذلك ايمانًا منى بدور المرأة المصرية وأوجه لها التحية في شهرها.

فيما قالت مروة محمود صاحبة مشروع رشة سكر أنها شاركت في المهرجان رغبة منها للتعريف بالمشروع الخاص بها، وهو عبارة عن منتجات حلويات والكب كيك، وغيره من المنتجات اللي أساسها السكر، وأرى أن المرأة النوبية تركز هذه الفترة على المشروعات الصغيرة والهاند ميد وترى أن عمل المرأة أمر في غاية الأهمية، ونسعى طوال الوقت أن نكون على قدر من المسؤلية في عاتقنا.

فيما عبرت اسراء الكاشف عن مشروعها وهو عبارة عن أعواد من الخشب والصندل والبادي اسبلاش، ومعطر الجو وغيرها من العطور التى تتميز بها السيدة النوبية ونصيحتي للفتيات أن تبدء برش البرفانات على أماكن النبض الخاصة بها حتى تحصل على ثبات كامل

وتعمل نسمة محمد فهي على تسويق المنتجات النوبية والأكلات كالأبرية وكور التمر الهندي، المشهور بها رمضان وبوجه تحية لكل سيدة مصرية لها دور في المجتمع، ولا أرى أن هناك فرق بين الست والرجل فكلاهما يعمل وينتج للمجتمع، فهناك سيدات يحملن مسؤولية العائلة بالكامل .