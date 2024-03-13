نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال الرصف بأحياء شمال القاهرة

أجرى الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية؛ لمتابعة انتظام سير العمل وتفقد حالة النظافة ورفع كفاءة الشارع.

كما قام نائب محافظ القاهرة جولة للمرور بنطاق حي الزيتون، يرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة، وذلك لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع الحي.

وأكد فوزي، متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق التي أسهمت بشكل كبير في إحداث السيولة المرورية والحركة أمام المواطنين ولتحقيق مظهر حضاري لائق بشوارع الحي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والمشروعات التنموية والخدمية الجارية بمحافظة القاهرة.

كما أكد نائب المحافظ التركيز على الطرق الداخلية التي تعتبر حلقة الوصل لعدد من الشوارع الرئيسية.

وتأتي الأعمال في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات الرصف والتطوير وتجميل الشوارع والميادين.

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