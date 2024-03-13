الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير خارجية إسبانيا يدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

خوسيه مانويل ألباريس
خوسيه مانويل ألباريس

دعا خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وسافر أمس وزير الخارجية الإسبانى، خوسيه مانويل ألباريس، إلى الأردن في جولة تشمل زيارة مصر يسعى فيها لبحث الوضع فى قطاع غزة وسبل إنهاء الحرب.

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة إلى الشرق الأوسط بعد سفره في أوائل شهر فبراير إلى عدة دول في الخليج العربي لتعزيز الحلول الدبلوماسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما قالت صحيفة لاراثون الإسبانية.

اسبانيا وزير خارجية اسبانيا مؤتمر دولي دولة فلسطين فلسطين

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

رحل جوميز عن تدريب الزمالك.. مصدر يكشف الحقيقة

يبدأ التنفيذ بعد جلسة مع "الخطيب".. مارسيل كولر يتخذ قرارًا عاجلًا

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل| الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو