وزير خارجية إسبانيا يدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

دعا خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وسافر أمس وزير الخارجية الإسبانى، خوسيه مانويل ألباريس، إلى الأردن في جولة تشمل زيارة مصر يسعى فيها لبحث الوضع فى قطاع غزة وسبل إنهاء الحرب.

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة إلى الشرق الأوسط بعد سفره في أوائل شهر فبراير إلى عدة دول في الخليج العربي لتعزيز الحلول الدبلوماسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما قالت صحيفة لاراثون الإسبانية.