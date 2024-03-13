ياسين: تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال يسهم في زيادة الناتج القومي

قال المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم وضع استراتيجيات وخطط توجيهية لتطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام، بما يتناسب مع احتياجات السوق والتطورات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنه سيسهم في زيادة الناتج القومي للدولة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم تعزيز التعاون مع الجهات الدولية والمؤسسات الدولية في مجال تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام، ما ساهم في نقل التقنيات والمعرفة الحديثة إلى البلاد.

وأوضح أنه تم التركيز على تنويع الصناعات في مصر لتحسين الاستدامة الاقتصادية وتقليل التبعية عن القطاعات الواحدة.

وأوضح أنه بهذه الجهود والسياسات الاقتصادية الرشيدة، نجحت مصر في تطوير مصانعها وشركات قطاع الأعمال العام، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية

وأشار إىى أنه تعتبر مصر واحدة من الدول التي قامت بجهود كبيرة في تطوير مصانعها وشركات قطاع الأعمال العام خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه تحولت الحكومة المصرية إلى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والسياسات الاقتصادية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الصناعية وتحسين بيئة الأعمال في البلاد:

وأكد أنه قامت الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار في البلاد تضمنت هذه الإصلاحات تبسيط الإجراءات الإدارية، تحسين التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أنه تم التركيز على تحسين البنية التحتية الصناعية في مصر من خلال تطوير الموانئ، وتحسين النقل البري والبحري، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

وأوضح أنه قامت الحكومة بتعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة في الصناعة من خلال دعم البحث والتطوير وتوفير التدريب المهني للعمالة.

وأكد أنه تم تشجيع الشركات العامة على زيادة إنتاجها وتحسين جودة منتجاتها لتلبية الطلب المحلي.

وأكد أنه تمكنت مصر خلال السنوات الأخيرة من جذب استثمارات أجنبية هامة في قطاع الأعمال العام، وذلك بفضل العديد من الإصلاحات والسياسات التي تبنتها الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمار وتوفير بيئة ملائمة للشركات الأجنبية.