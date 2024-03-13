الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد تلويح بوتين بـ"النووي".. باحث: فرصة ذهبية لأوكرانيا

بوتين
بوتين

قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشئون الروسية، إن الرئيس الروسي بوتين واضح، لأنه أكد أن المفاوضات تأتي بعد التفوق الحربي لأحد الأطراف، لذلك روسيا تريد حديثا جديا للمفاوضات.

وأضاف الأفندي خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية": “بوتين يحاول أن يوصل أنه يريد اتفاقية وليست وعودا”.

وتابع: "روسيا تريد حلا جديا للحفاظ على أمنها، وإذا نظرنا لأرض الواقع سنجد روسيا هي من تفوقت وهو ما يعطي الفرصة أمام أوكرانيا للاتفاق الجدي مع روسيا، ولكن القرار ليس بيد أوكرانيا بل بيد أمريكا".

وقال الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين، إن روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا شعرت بخطر وجودي، مؤكدا على أن الثالوث النووي الروسي أكثر حداثة من أي ثالوث في العالم، ونعتبر ظهور أي قوات أمريكية بأوكرانيا متورطة في الحرب.

وأضاف الرئيس الروسي، أن وجود قوات أجنبية في أوكرانيا لن يغير مسار العملية العسكرية، مؤكدا على أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن أوكرانيا وأي محادثات يجب أن تحتوي على ضمانات مكتوبة وليست هدنة حتى لا تتم إعادة تسليح كييف.

 وأوضح الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، أن بولندا تريد إعادة احتلال أجزاء من أوكرانيا التي تعتبرها جزءا من أراضيها، كما أنه أكد على أنه سيتعامل مع أي رئيس للولايات المتحدة ولا نتدخل في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا على أنه سينشر قوات وأنظمة ضاربة عند الحدود مع السويد وفنلندا بعد انضمامهما إلى حلف الناتو.

روسيا بوتين النووي سلاح النووي أوكرانيا

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