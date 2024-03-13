وزير الزراعة: الدولة تبنت مبدأ البحوث التطبيقية لزيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائى

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن تطوير قطاع الزراعة أصبح في مقدمة أولويات الدولة، حيث شهد القطاع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات ونهضة غير مسبوقة نظرًا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، الذي هو جزء من الأمن القومي، منوهًا في هذا الصدد بأن الدولة تبنت مبدأ البحوث التطبيقية كحل فعال لزيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع المهندس أمجد المغربي العضو المنتدب لمجلس إدارة شركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات (ميكرز)، لبحث تعزيز تطبيقات برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام نظم الابتكار والتكنولوجيا في كل المجالات ومن ضمنها المجال الزراعي.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، تطبيقات التقنية الخضراء الحديثة في المجالات الزراعية المختلفة (تقنية النبضات الرنينية الحيوية ذات الترددات متناهية الانخفاض لاكتشاف ومكافحة المسببات المرضية والآفات الزراعية بدون استخدام مبيدات أو كيماويات) وكيفية الاستفادة من الثورة التكنولوجية الرابعة في دعم قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.



وقال القصير إن البحث العلمي التطبيقي هو الأساس في مواجهة المشكلات، مؤكدًا أن الأبحاث التي تخرج إلى حيز التطبيق هي المطلوبة وتتوافق مع استراتيجية الدولة.

واستعرض أولويات المرحلة المقبلة التي يجب أن تكون محور اهتمام الباحثين ومنصات التكنولوجيا وشركات ريادة الأعمال للعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المحدودة وزيادة الإنتاجية واستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في التشخيص المبكر ومكافحة الأمراض والآفات النباتية والحيوانية، وكذلك مواجهة ملوحة التربة والجفاف والتدهور والتصحر وغيرها من التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به في مصر.

وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الخضراء على أوسع نطاق، وتذليل كل العقبات لزيادة الاستفادة منها خاصة على مستوى المزارع الصغير والمصدرين.

ومن جانبه استعرض المهندس أمجد المغربي تقنية النبضات الرنينية الحيوية ذات الترددات متناهية الانخفاض لاكتشاف ومكافحة المسببات المرضية والآفات الزراعية (بدون استخدام مبيدات أو كيماويات) التي تعتبر أحدث التقنيات الخضراء صديقة البيئة التي تقدمها شركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات "ميكرز" في مجالات التشخيص المبكر للأمراض والآفات النباتية والحيوانية، وكذلك الاتجاهات الحديثة لمكافحة وعلاج هذه الأمراض.

وأعرب المغربي عن شكره للاهتمام الكبير من وزارة الزراعة لتبني هذه التقنيات، وحث الباحثين والجهات المعنية بالبحوث التطبيقية بالوزارة على استمرار التعاون والتنسيق الكامل مع شركة "ميكرز" ؛ لتعميم وتعظيم جدوى استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع في كل من المجالين الزراعي والبيطري، وكذلك تقديم كل التيسيرات اللازمة لذلك.