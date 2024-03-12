تشكيل "البنك" لمواجهة الأهلي في دوري نايل

أعلن طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى تشكيلة فريقه لمواجهة الأهلى فى الدوري الممتاز وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى :محمد ابو جبل

خط الدفاع

أيمن أشرف، محمود الجزار، محمد عبد الغنى، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو

خط الوسط

محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد هلال

خط الهجوم

ياو انور، كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

حسن شاهين، محمود قاعود، عاصم صلاح، اسامة فيصل، جريندو، احمد النادرى، ابراهيم حسن، سيرجى اكا، موسى فراوى.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره البنك الأهلي مساء اليوم في بطولة دوري نايل.

وقام كولر بالعديد من التغييرات على تشكيل الفريق عن لقاء نهائي الكأس ضد الزمالك، حيث بدأ عمر كمال أساسيًا بينما يقود الهجوم أنتوني موديست.

تشكيل الأهلي.. تغييرات بالجملة أمام البنك وموديست يقود الهجوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أفشة

خط الهجوم: رضا سليم، أنتوني موديست، كريم فؤاد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وعمرو السولية وكريم وليد ومحمود الزنفلي وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

تاريخ مواجهات الأهلي والبنك في الدوري

وسبق أن لعب الفريقان ست مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود البنك الأهلي للدوري العام موسم 2020/ 2021، كانت المباراة الأولى يوم 17 يناير 2021، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 29 يونيو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 3 صفر، أحرزها علي معلول وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا، وهي النتيجة الأكبر في لقاءات الفريقين.

وخلال هذه المواجهات فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ستة أهداف، وتلقت شباكه هدفًا واحدًا، وهداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد هدفين.