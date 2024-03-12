الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

أرشيفية
أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما عاقبت المتهم "ج.ا" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز أخميم. 

كانت قد وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز وترويجه على عملائهم، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج 3 أشخاص السجن المشدد 10 سنوات الاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين مركز أخميم

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