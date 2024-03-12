رئيس سوهاج الجديدة يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بتخفيضات 30% لسلع الغذائية

افتتح المهندس محمد عبدالله يوسف، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة اليوم، معرض «أهلًا رمضان» الرئيسي والمقام بجوار موقف نهاية الخطوط لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والخضروات والمنظفات بأسعار مخفضة، والذي يقيمه الجهاز بالتعاون مع الغرفة التجارية بسوهاج ومديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك ورافقه نواب ومعاونو المهندس رئيس الجهاز وقيادات الجهاز.

افتتاح معرض أهلا رمضان بسوهاج الجديدة بتخفضات بـ30 %

أكد رئيس الجهاز، أن المعرض يأتي في إطار العمل على توفير السلع الغذائية واحتياجات الموطنين بجودة عالية وأسعار مخفضه لرفع الغلاء عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشار، إلى أن المعرض يضم منفذ بيع للسلع الغذائية ومنفذ لبيع اللحوم البلدى بأسعار مخفضة ومنفذ لبيع المنظفات بأسعار مخفضة التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين ٢٥٪ و ٣٠٪ مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة، والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والفاكهة والخضراوات والمنظفات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

واستمع المهندس محمد عبدالله رئيس الجهاز داخل المعرض إلى آراء المواطنين المترددين عليه، للتأكد من مدى رضاهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة وجميع السلع الغذائية، تحت إشراف مديرية التموين للرقابة على اللحوم وضبط الأسعار.

ونوّه رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن أهمية استمرار عملية الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمنتجات الطازجة وغيرها من المنتجات.