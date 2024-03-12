5 نصائح للنساء للتغلب على التوتر والقلق فى مكان العمل

غالبًا ما تواجه النساء، اللاتي يتعين عليهن في كثير من الأحيان الموازنة بين العمل والمنزل، تحديات إضافية تتراوح من مواجهة المزيد من التدقيق إلى معايير الأداء الأكثر صرامة.

"يعد القلق في مكان العمل مشكلة منتشرة بالنسبة للعديد من النساء، ويغذيها التفاعل المعقد بين الضغوط المجتمعية، والتحيزات الداخلية، والثقافات التنظيمية التي يمكن أن تشعر بالرهبة بطبيعتها.

منذ سن مبكرة، غالبًا ما يتم تنشئة الفتيات اجتماعيًا لإعطاء الأولوية للميول المثالية والسلوكيات التي ترضي الناس."، والتقليل من إنجازاتهم؛ أنماط التفكير هذه التي يمكن أن تظهر على شكل شك مزمن في الذات ومخاوف من المحتال في البيئات المهنية.

فيما يلي بعض النصائح للنساء للتغلب على القلق في مكان العمل

يقول الدكتور تشاندني توغنيت، معالج نفسي، تحديد وتحدي أفكار التخريب الذاتي: غالبًا ما يتم تنشئة النساء اجتماعيًا على الشك في أنفسهن والتقليل من إنجازاتهن. كن على دراية بأنماط التفكير السلبية مثل متلازمة المحتال أو الكارثة، وتحداها بنشاط من خلال الحديث الذاتي الإيجابي والدليل على كفاءتك.

اتخاذ وضعية القوة: تظهر الأبحاث أن اعتماد لغة جسد واثقة وواسعة يمكن أن يخفض مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) ويزيد الثقة. قبل الاجتماعات أو العروض التقديمية المهمة، اقضِ بضع دقائق في "وضعية القوة" مثل الوقوف منتصبًا مع وضع اليدين على الوركين لتعزيز الثقة بالنفس.

ابحث عن حليف في مكان العمل: وجود شخص مقرب موثوق به في العمل يمكن أن يوفر دعمًا حاسمًا. ابحث عن مرشد أو صديق يمكنك التحدث معه بصراحة عن مخاوفك. يمكنهم تقديم المنظور والتحقق من الصحة عندما يتسلل الشك الذاتي

احذر من الكمالية: يرتبط السعي الدءوب لتحقيق الكمال بزيادة القلق والإرهاق. استهدف "الإتمام" بدلًا من الكمال، مع التركيز على فرص التعلم بدلًا من الهوس بعدم العيوب

قم بجرد إنجازاتك: كثيرًا ما تقلل النساء من أهمية إنجازاتهن وتقلل من الترويج لها. إن الاحتفاظ بقائمة مستمرة من النجاحات للمراجعة يمكن أن يتغلب على مشاعر القلق بعدم الكفاءة.

حدد فترات راحة للقلق: بدلًا من محاولة قمع أفكار القلق تمامًا، خصص "وقتًا محددًا للقلق" لتشعر بها بشكل كامل، ثم أعد التركيز. وهذا يوفر منفذًا أثناء استعادة السيطرة.

ممارسة التعاطف مع الذات: تظهر الأبحاث أن النساء عادةً ما يكون أقل تعاطفًا مع أنفسهن من الرجال. ابذل جهدًا للتخفيف من النقد الذاتي باللطف والتفهم الذي تقدمه لصديقك. التعاطف مع الذات يهدئ القلق.