التحقيق في تفحم فرش بضائع و3 سيارات وواجهة عقار بحلوان

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة تفحم فرش بضائع و٣ سيارات وواجهة عقار في حريق بحدائق حلوان، حيث قررت انتداب المعمل الجنائي لكشف سبب الحريق واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق فى فرش بضائع أمام أسواق العثيم بدائرة حدائق حلوان، ما أدى إلى اشتعال النيران في ٣ سيارات كانت متوقفة بجوار الحريق.

ووجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتم محاصرة النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح. ‏

وتبين من الفحص احتراق الفرش وثلاث سيارات ملاكي، وواجهة العقار أعلي مكان الحريق، وتم إخماد الحريق قبل امتداده للشقق، دون إصابات، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.