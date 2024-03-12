الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة تكشف تفاصيل معاينة حريق سيارات وواجهة عقار أمام سوق بحلوان

حريق سيارات
حريق سيارات

تواصل نيابة حلوان الجزئية التحقيق في واقعة نشوب حريق في بضائع أمام أسواق العثيم بحدائق حلوان.

وتبين من المعاينة احتراق فرش بضائع وواجهة عقار و3 سيارات كانت متوقفة بجوار الحريق، ولكن لم يسفر عن الأمر أي إصابات، سوى خسائر في بضائع الباعة الجائلين.

ووجّه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بالدفع برجال الإطفاء، بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتم محاصرة النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح. ‏

وتبين من الفحص احتراق الفرش، وتم إخماد الحريق قبل امتداده للشقق، دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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