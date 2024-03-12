عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن مناورة صعبة، بعد الانفصال عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وانتقاد استراتيجيته في حرب غزة، لكنه ظل متمسكا بدعم إسرائيل والمعركة ضد حركة حماس، ومحاولات الإفراج عن المحتجزين، وفقًا لما نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي.

كواليس تخلى بايدن عن نتنياهو واستمرار دعمه لإسرائيل

وحسب الموقع الأمريكي، فإن قرار بايدن بالتخلي عن نتنياهو الذي تربطهما علاقة صداقة منذ ما يقرب من 40 عامًا، لم يكن بسبب موقف واحد، وإنما عدة قرارات اتخذها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة، وفقًا لما كشف عنه المسئولون الأمريكيون.

وتابع أن بايدن كان يأمل منذ أسابيع أن يتمكن من استخدام الحرب لدفع صفقته الضخمة مع السعودية بعد القتال، لكن من نواحٍ عديدة، يرى بايدن أن نتنياهو هو المسئول عن انهيار الصفقة.

ويقول المسئولون الأمريكيون إن بايدن – والعديد من كبار المسئولين الآخرين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية – يشعرون بالإحباط الشديد بسبب ما يعتبرونه جحودًا من جانب نتنياهو.

وأضاف الموقع أن بايدن قدم للحكومة الإسرائيلية دعمًا غير مسبوق على مدى الأشهر الخمسة الماضية، على حساب معارضة قوية من حزب الرئيس خلال عام الانتخابات، وتضمن خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه بايدن إشارة ضخمة حول تحوله فيما يتعلق بنتنياهو، ولم يذكره الرئيس بالاسم، لكنه أشار إلى "قيادة إسرائيل".

وفي الخطاب، كان بايدن منضبطا نسبيا في انتقاداته للحكومة الإسرائيلية، لكن محادثة ما بعد الخطاب مع سيناتور ديمقراطي، والتي تم التقاطها عبر مكبر صوت ساخن، أظهرت أن ما يعتقده الرئيس في الواقع هو أقسى بكثير.

وقال للسيناتور مايكل بينيت (ديمقراطي من كولورادو) قبل أن يدرك أنه تم تسجيله: "قلت لنتنياهو: أنا وأنت سنعقد اجتماعًا ليسوع".

قال بايدن لجوناثان كيبهارت من قناة MSNBC إن عبارة "تعال إلى يسوع" هي "تعبير مستخدم في الجزء الجنوبي من ولايتي، ويعني اجتماعًا جادًا.... لقد عرفت نتنياهو منذ 50 عامًا".

وقال بايدن لكيبهارت إن نتنياهو يجب أن يولي المزيد من الاهتمام للأرواح البريئة التي تزهق نتيجة الإجراءات المتخذة في غزة.

وأكد الموقع، أن بايدن وصل إلى نقطة وصل إليها ثلاثة من أسلافه – بيل كلينتون وباراك أوباما ودونالد ترامب – في علاقتهم مع نتنياهو.

وتابع أن كلينتون نجح في الانفصال عن نتنياهو دون الإضرار بسجله المؤيد لإسرائيل، لقد نأى أوباما بنفسه عن رئيس الوزراء نتنياهو، لكنه خسر الشعب الإسرائيلي في هذه العملية، ولن تُعرف عواقب قطيعة ترامب مع نتنياهو إلا إذا أعيد انتخابه.

وأضاف أن في حالة بايدن، فإن المخاطر أعلى بكثير، فالحليف الأقوى لأمريكا في المنطقة يمر بأسوأ أزمة منذ أكثر من 50 عامًا، والمنطقة تغلي مع بداية شهر رمضان، والحملة الانتخابية الرئاسية تكتسب زخمًا.