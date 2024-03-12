الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشيلسى يعود للانتصارات فى البريميرليج ويتغلب على نيوكاسل بثلاثية

تشيلسي
تشيلسي

تغلب تشيلسي على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3 -2، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

 وتقدم تشيلسي في الدقيقة 6 عن طريق نيكولاس جاكسون، قبل أن يسجل ألكسندر إيزاك هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 43. 

وفي الدقيقة 57 سجل كول بالمر الهدف الثاني لتشيلسي، وأضاف زميله ميهايلو مودريك الهدف الثالث في الدقيقة 76.

 وفي الدقيقة الأخيرة بالشوط الثاني، سجل جاكوب ميرفي الهدف الثاني لنيوكاسل. ورفع تشيلسي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند40 نقطة في المركز العاشر.

التشكيل.. جاكسون وستيرلينج يقودان تشيلسي.. وإيزاك في هجوم نيوكاسل

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: جوستو، ديساسيه، شالبواه، كوكوريلا

خط الوسط: إنزو، كايسيديو، كالاجير

خط الهجوم: ستيرلينج، جاكسون، بالمر

بينما جاء تشكيل نيوكاسل كالآتي:

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: ليفرمينتو، شار، بوتمان، برن

خط الوسط: جيماريش، لونجستف، ويليوك

خط الهجوم: جوردون، إيزاك، جوردون

تشيلسى نيوكاسل الدورى الانجليزى نيوكاسل يونايتد جاكسون إيزاك

مواد متعلقة

التشكيل.. جاكسون وستيرلينج يقودان تشيلسى.. وإيزاك فى هجوم نيوكاسل

الأكثر قراءة

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. استقرار حالة أحمد رفعت بعد تعرضه لتوقف فى عضلة القلب بلقاء فيوتشر

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها