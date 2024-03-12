تشيلسى يعود للانتصارات فى البريميرليج ويتغلب على نيوكاسل بثلاثية

تغلب تشيلسي على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3 -2، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 6 عن طريق نيكولاس جاكسون، قبل أن يسجل ألكسندر إيزاك هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 57 سجل كول بالمر الهدف الثاني لتشيلسي، وأضاف زميله ميهايلو مودريك الهدف الثالث في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة الأخيرة بالشوط الثاني، سجل جاكوب ميرفي الهدف الثاني لنيوكاسل. ورفع تشيلسي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند40 نقطة في المركز العاشر.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: جوستو، ديساسيه، شالبواه، كوكوريلا

خط الوسط: إنزو، كايسيديو، كالاجير

خط الهجوم: ستيرلينج، جاكسون، بالمر

بينما جاء تشكيل نيوكاسل كالآتي:

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: ليفرمينتو، شار، بوتمان، برن

خط الوسط: جيماريش، لونجستف، ويليوك

خط الهجوم: جوردون، إيزاك، جوردون