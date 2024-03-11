أعلن ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم في ختام الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم البلوز في لقاء اليوم رحيم ستيرلينج ويجاوره نيكولاس جاكسون وكول بالمر.

التشكيل.. جاكسون وستيرلينج يقودان تشيلسي.. وإيزاك في هجوم نيوكاسل

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: جوستو، ديساسيه، شالبواه، كوكوريلا

خط الوسط: إنزو، كايسيديو، كالاجير

خط الهجوم: ستيرلينج، جاكسون، بالمر

بينما جاء تشكيل نيوكاسل كالآتي:

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: ليفرمينتو، شار، بوتمان، برن

خط الوسط: جيماريش، لونجستف، ويليوك

خط الهجوم: جوردون، إيزاك، جوردون

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي



ويُمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد من خلال شبكة “beIN Sports” الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.