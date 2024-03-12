روسيا: تدمير نقطتى انتشار مرتزقة ونقاط مراقبة للطائرات المسيرة الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير العسكريين الروس لنقطتي انتشار مؤقتتين لمرتزقة أجانب تابعين للقوات الأوكرانية و7 نقاط مراقبة لطائرات مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أمس الإثنين، أن القوات الروسية دمرت مستودعًا للوقود وسبعة مراكز مراقبة للطائرات المسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف البيان: "استهدافنا أيضًا نقطتين للانتشار المؤقت لمرتزقة أجانب، بجانب حشود لأفراد ومعدات عسكرية للعدو في 142 منطقة"، مشيرًا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 430 عسكريًا على محور "أفدييفكا" وتدمير ودبابة "أبرامز" أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و18 سيارة.

وتابع: "أن القوات الأوكرانية خسرت خلال يوم واحد 30 عسكريًا على محور كوبيانسك"، منوهًا بالتصدي لأربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء المشاة الميكانيكي 32 و57 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بلدة "سينكوفكا" بمقاطعة خاركوف".