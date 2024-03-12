فى مباراة ماراثونية.. العين يقصى رونالدو والنصر من دورى أبطال آسيا

بلغ العين الإماراتي الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه النصر السعودي 3 -1 بضربات الترجيح، بعد التعادل 3 -3، مساء الإثنين، في إياب دور الثمانية بالبطولة.

وكان العين قد فاز ذهابا 1 -0، فيما فاز النصر 4 -3 في مباراة الإياب بعد الوقت الإضافي، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للعين بفوزه 3-1.

وسيواجه العين في الدور قبل النهائي، الفائز من مباراة الاتحاد السعودي ومواطنه وضيفه الهلال، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال 2-0.

وتقدم العين في الدقيقة 28 عن طريق سفيان رحيمي، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، سجل عبد الرحمن غريب هدف تقليص الفارق، ليعيد الأمل لفريقه في العودة إلى المباراة.

ونجح النصر في مبتغاه، بعدما أخطأ خالد عيسى حارس مرمى العين وتسبب في هدف هز به شباك فريقه في الدقيقة 51، ثم اكتملت العودة بهدف ثالث من توقيع أليكس تيليس في الدقيقة 72، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وتعرض النصر لنقص في صفوفه، بعد تعرض لاعبه أيمن يحيى للطرد في الدقيقة 98 بالشوط الإضافي الأول.

وفي الدقيقة 103 بالشوط الإضافي الأول، سجل العين الهدف الثالث عن طريق سلطان الشامسي، لكن النصر لم يستسلم وسجل له كريستيانو رونالدو الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 118، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح.

وابتسمت ضربات الترجيح للعين الذي سجل له سفيان رحيمي وكاكو وسلطان الشامسي، فيما لم يسجل للنصر سوى رونالدو، وأهدر كل من مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وأوتافيو، ليودع النصر البطولة وتذهب بطاقة قبل النهائي للفريق الإماراتي.