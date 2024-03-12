الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فى مباراة ماراثونية.. العين يقصى رونالدو والنصر من دورى أبطال آسيا

العين والنصر
العين والنصر

بلغ العين الإماراتي الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه النصر السعودي 3 -1 بضربات الترجيح، بعد التعادل 3 -3، مساء الإثنين، في إياب دور الثمانية بالبطولة.

وكان العين قد فاز ذهابا 1 -0، فيما فاز النصر 4 -3 في مباراة الإياب بعد الوقت الإضافي، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للعين بفوزه 3-1.

وسيواجه العين في الدور قبل النهائي، الفائز من مباراة الاتحاد السعودي ومواطنه وضيفه الهلال، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال 2-0.

وتقدم العين في الدقيقة 28 عن طريق سفيان رحيمي، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، سجل عبد الرحمن غريب هدف تقليص الفارق، ليعيد الأمل لفريقه في العودة إلى المباراة.

ونجح النصر في مبتغاه، بعدما أخطأ خالد عيسى حارس مرمى العين وتسبب في هدف هز به شباك فريقه في الدقيقة 51، ثم اكتملت العودة بهدف ثالث من توقيع أليكس تيليس في الدقيقة 72، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وتعرض النصر لنقص في صفوفه، بعد تعرض لاعبه أيمن يحيى للطرد في الدقيقة 98 بالشوط الإضافي الأول.

وفي الدقيقة 103 بالشوط الإضافي الأول، سجل العين الهدف الثالث عن طريق سلطان الشامسي، لكن النصر لم يستسلم وسجل له كريستيانو رونالدو الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 118، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح.

وابتسمت ضربات الترجيح للعين الذي سجل له سفيان رحيمي وكاكو وسلطان الشامسي، فيما لم يسجل للنصر سوى رونالدو، وأهدر كل من مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وأوتافيو، ليودع النصر البطولة وتذهب بطاقة قبل النهائي للفريق الإماراتي.

العين العين الاماراتى النصر الاتحاد الهلال

مواد متعلقة

الشوط الأول.. العين يفاجئ النصر ويقرب رونالدو من توديع دورى أبطال آسيا

تشكيل النصر أمام العين فى إياب ربع نهائى دورى أبطال آسيا

الأكثر قراءة

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. قتيل ومصابون بغارات إسرائيلية قرب بعلبك شرقى لبنان

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها