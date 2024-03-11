الإثنين 11 مارس 2024
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رياضة

الشوط الأول.. العين يفاجئ النصر ويقرب رونالدو من توديع دورى أبطال آسيا

سفيان رحيمي
سفيان رحيمي

اقترب كريستيانو رونالدو رفقة ناديه نادي النصر، من توديع دوري أبطال آسيا بعد التأخر بهدفين لهدف أمام العين في الشوط الأول من لقاء الإياب بين الفريقين بربع نهائي دوري أبطال آسيا.

سجل هدفي الشوط الأول المغربي سفيان رحيمي بالدقيقتين 28 و45، بينما قلص النتيجة بالوقت بدل الضائع عبدالرحمن غريب.

موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الأول بارك" معقل الفريق السعودي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports AFC 1.

تشكيل النصر أمام العين في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل النصر أمام العين في دوري أبطال آسيا فشهد قيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو خط الهجوم.

وجاء تشكيل النصر أمام العين في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: محمد فتيل - علي لاجامي - عبدالإله العمري - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزفيتش 

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو 

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت الإثنين الماضي بالإمارات، قد انتهت بفوز العين بهدف دون مقابل سجله المغربي سفيان رحيمي.

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