الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نوبة بكاء على الهواء.. أمير كرارة: "الوحيد اللى مقدرش أمسك نفسى قدامه"

أمير كرارة
أمير كرارة

دخل الفنان أمير كرارة في نوبة بكاء على الهواء عندما تم عرض صورة والده المتوفي على الهواء.

والد أمير كرارة 

وقال أمير كرارة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس: "أبويا ده الشخص الوحيد اللي مش بعرف أمسك نفسي لما أشوف صورته".

وتابع: "الشخص الوحيد اللي مقدرش أشوف صورته وأمسك نفسي، أبويا ده أغلى حاجة في حياتي ربنا يرحمه".

آخر أعمال أمير كرارة

تحظى أعمال النجم أمير كرارة بجماهيرية كبيرة بعدما حجز مكانه علي مدار سنوات بأعمال هامة آخرها مسلسل "بيت الرفاعي" الذى يدخل به سباق دراما رمضان 2024، مراهنًا عليه بصورة كبيرة بعدما وضع جمهوره في حالة ترقب منذ اللحظة الأولى لنشر البرومو.

أمير كرارة اسما ابراهيم حبر سري القاهرة والناس الفنان امير كرارة

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