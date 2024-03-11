حزب الله: ‏استهدفنا بقذائف المدفعية تجمعًا ‏لجنود الاحتلال فى محيط موقع الراهب

استهدف حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، عدة مواقع لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال الحزب، في بيان عصر اليوم: " استهدف ‌‏مجاهدونا ‌‏انتشارًا ‏لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية".

وكان قد أعلن الحزب عن إطلاق عشرات الصواريخ على بلدة في شمال إسرائيل، غداة مقتل 5 أشخاص من بينهم 3 من عناصره في قصف إسرائيلي.

في حين هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الأسبوع الماضي، بأن هجمات حزب الله تجعل إسرائيل أقرب إلى العمل العسكري، في إشارة منهم إلى احتمال التدخل عسكريًا.