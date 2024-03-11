عاجل.. حزب الله يعلن شن 12 عملية عسكرية ضد المواقع الإسرائيلية

أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عدد من الهجمات العسكرية على المواقع الإسرائيلية على الحدود اللبنانية أمس الأحد.

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه نفذ عدد الهجمات على مختلف المحاور على الحدود الإسرائيلية مع لبنان، وجاءت كالتالي:

القطاع الشرقي

الساعة 06:20 شن هجوم جوي بمسيرتين ‏انقضاضيتين على مرابض المدفعية في عرعر وأصابت أهدافها بدقة.

الساعة 14:25 استهداف ‌‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

الساعة 15:50 استهداف ثكنة ‏معاليه جولان بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

الساعة 16:10 استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‌‏

الساعة 16:15 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‌‏

الساعة 16:55 استهداف ثكنة معاليه ‏جولان ‏للمرة الثانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

القطاع الغربي

الساعة 9:00 استهداف موقع راميا وتجهيزاته بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

الساعة 9:15 استهداف مستوطنة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وجاء ذلك كرد على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم واستشهاد عائلة.

الساعة 10:20 استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 11:15 استهداف آلية عسكرية ‏إسرائيلية من نوع "نمير" في موقع المالكية ‏وإصابتها إصابة مباشرة.‌‏

الساعة 14:30 استهداف موقع ‏الراهب وانتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيطه بصواريخ البركان وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

الساعة 15:30 استهداف انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي ‌‏في محيط موقع بركة ريشا بصواريخ بركان.