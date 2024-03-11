جولة تفقدية لمسئولي وزارة الإسكان في مشروعات المرحلة الخامسة بأكتوبر الجديدة

أستقبل مسئولي جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة وفد من وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة نسب إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، ورافقهم نواب رئيس الجهاز وجهات الإشراف على المشروع بجهاز المدينة.

وتابع مسئولي وزرارة الإسكان أعمال التشطيبات وأعمال تنسيق الموقع العام لعمارات المرحلة الخامسة بمبادرة سكن لكل المصريين والبالغ عددها نحو 10000 وحدة سكنية بواقع 512 عمارة سكينة.



وأوصل مسئولو الإسكان جولاتهم التفقدية بالمرحلة السادسة في مشروع سكن لكل المصريين الجاري تنفيذ 2083 عمارة سكينة بواقع 500000 وحدة سكينة.



وفي سياق متصل شدد المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز على الشركات المنفذة وجهات الإشراف على ضرورة تكثيف معدلات الأعمال مع الحفاظ على مستوى الجودة المطلوبة طبقا للمواصفات الهندسية وذلك للالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للمشرعات، مشيرا إلى أن منطقة غرب المطار مقسمة لثلاث مناطق (أ- ب- ج) على مساحة تعادل الـ3000 فدان، وتضم ما يقرب من 900000 ألف وحدة سكنية وتصل تكلفتها الإجمالية لنحو 50 مليار جنيه.



وأشار المهندس محمود مراد أن تضم منطقة غرب المطار 25 منبئ خدمي تصل قيامة الإجمالية لنحو 700 مليون جنيه

تفاصيل تنفيذ مشروعات الإسكان الصديقة للبيئة بأكتوبر الجديدة.



وصرح المهندس محمود مراد، أن تتضمن خطة جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تنفيذ 18000 ألف وحدة سكينة نموذج الإسكان الأخضر "صديق للبيئة"، مشيرا إلى أن تكلفة مشروع الإسكان الأخضر صديق للبيئة نحو 10 مليارات جنيه ويتم تنفيذ المشروع على مساحة 1200 فدان بمنطقة غرب المطار، ومدة تنفيذ المشروعات السكينة 18 شهرا.



ولفت نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة إلى أنه جاري تنفيذ نادي اجتماعي بمنطقة غرب المطار يخدم مشروعات الإسكان الجديدة على مساحة 25 فدانا وتصل تكلفة المشروع 200 مليون جنيه، ويحتوي النادي على حمامات سباحة وملاعب وغرف تغيير ملابس وكافيريات.



وأردف المهندس محمود مراد نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن المشروع يتضمن تنفيذ 24 مشروع مبني خدمي تخدم مشروع الإسكان منخفض الدخل ضمن محور سكن لكل المصريين والعمارة الخضراء وقد تصل المشروعات 500 مليون جنيه.