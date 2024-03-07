مجلس أمناء أكتوبر الجديدة يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بمنطقة الزهراء

افتتح طارق الجيوشي رئيس مجلس أمناء مدينة أكتوبر الجديدة اليوم الخميس، معرض "أهلًا رمضان" بمنطقة زهراء أكتوبر جديدة (800 فدان سابقًا)، وذلك تحت إشراف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالتعاون مع جهاز المدينة.

حضر فعاليات الافتتاح كل من هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة والدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر والنائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب وسرور الصباحي رئيس مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر.

وشهد معرض “أهلًا رمضان” في أكتوبر الجديدة إقبالًا كبيرًا من الأهالي مع اللحظات الأولى من الافتتاح.

ويقام المعرض على مساحة 600 متر مربع، بمشاركة 20 شركة عارضة متخصصة في جميع المواد والسلع الغذائية واللحوم بنسب تخفيض تصل إلى 25 ٪.



وقال طارق الجيوشي، رئيس مجلس أمناء أكتوبر الجديدة، إنه استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم وبالتعاون مع المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز المدينة، تم افتتاح معرض "أهلًا رمضان" على مساحة ٦٠٠ متر مربع، تلبيةً لمطالب أهالي المدينة، حيث وفر المعرض كافة السلع الأساسية من زيوت وسكر وأرز وتمر وتوابل ولحوم بلدية بتخفيضات تتراوح ما بين ٢٠ و٢٥٪؜، مشيرًا للتنسيق الكبير مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة.

وشارك في افتتاح المعرض، كل من المهندس محمود مراد وأمل ممدوح وأحمد ثابت نواب رئيس جهاز مديمة أكتوبر الجديدة والمهندس ماهر الفقي مدير التنمية بالجهاز، وحسام رفعت والدكتور محمد عبد المنعم وكيلا مجلس أمناء المدينة وأعضاء المجلس من الأهالي والمستثمرين.

ونوه رئيس مجلس الامناء مدينة 6 أكتوبر الجديدة، باهمية تفاعل دور المجتمعي لخدمة أبناء المدينة بناءًا على تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لرؤساء اجهزة المدن ووتوجيهات المهندس عبد المطلب ممدوح. عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بضرورة