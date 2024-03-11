الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"المركزى للمناخ" ينظم دورة تدريبية حول زراعة فطر عيش الغراب

جانب من الندوة
جانب من الندوة

ينظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي دورة تدريبية حول زراعة فطر عيش الغراب في معمل البحوث الزراعية، وتحديداً في قسم بحوث الزراعة الحيوية.

وتم تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية في مجال زراعة فطر عيش الغراب، وكانت هذه الدورات الأولى التي لاقت اهتماماً كبيراً وحظيت بإقبال كبير من المواطنين الذين يهتمون بعيش الغراب.

ويُعتبر عيش الغراب مشروعاً استثمارياً واعداً، وليس فقط كغذاء طبي وصحي.

وقدم الدكتور عماد عبدالعزيز سالم، رئيس قسم بحوث الزراعة الحيوية، الدورة التدريبية. ويضم المعمل وحدة خاصة بنشاط عيش الغراب تأسست منذ ما يقرب من أربعين عاماً، وتضم معملاً متقدماً لإنتاج تقاوي عيش الغراب وصوبة مجهزة لإنتاج الثمار. وقد تم تقديم العديد من الدورات التدريبية خلال هذه الفترة، وتم الرد على استفسارات مئات المترددين على الوحدة من المواطنين، سواء لأولئك الذين ينوون إقامة مشاريع خاصة في هذا المجال أو للمزارعين القائمين بالفعل.

ويتميز مشروع عيش الغراب بأنه مشروع سريع في دورة رأس المال، وفرص التسويق فيه عالية جدًا نظرًا لندرة المعروض منه، وهناك نوعان من المشروم هما الأكثر انتشارًا في مصر، النوع المحاري، وهو نوع يستخدم تقنيات بسيطة ويسهل تعلمه بسرعة ويمكن إقامة مزرعة منه برأسمال قليل نسبيًا، أما النوع الثاني فهو النوع الأوروبي، أو ما يطلق عليه الأجاركس، وهو الأكثر انتشارًا حول العالم، ويتطلب لإقامة مزرعة لتربية عيش الغراب الأجاركس الإلمام بتقنيات زراعته بشكل جيد، كما أنه يحتاج لرأسمال مرتفع نسبيًا ولكن عائده الاستثماري مرتفع للغاية.

المركزى للمناخ ينظم دورة تدريبية حول زراعة فطر عيش

مواد متعلقة

"الإقليمي للأغذية والأعلاف" و"زراعة القليوبية" ينظمان دورة عن زراعة المشروم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

البحوث الزراعية تكشف فوائد عيش الغراب "المشروم".. والأنواع غير السامة منه

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل|مكاسب بالجملة .. "رأس الحكمة" تُحدث طفرة هائلة في قطاع السياحة

50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها