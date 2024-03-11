الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بمشاركة الأهلى والزمالك.. الاتحاد الإفريقى لليد يكشف الستار عن فرق كأس السوبر

يد الأهلي والزمالك
يد الأهلي والزمالك

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، عن عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس السوبر القاري، للرجال والسيدات.

وأعلن اتحاد اللعبة، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسوك": مشاركة 3 أندية مصرية من أصل 4 في منافسات الرجال، وهي الأهلي والزمالك وسبورتنج، بجانب فريق شبيبة كينشاسا الكونغولي.

بينما على مستوى السيدات، فيتواجد نادي الأهلي، رفقة فريقي بترو أتلتيكو وأول أغسطس من أنجولا، ونادي DGSP من جمهورية الكونغو.

جدير بالذكر أن الفائز بلقب السوبر الإفريقي لكرة اليد (رجال) يتأهل إلى بطولة "سوبر جلوب".

وتقام البطولة بنظام نصف النهائي والنهائي على مدار يومي 14 و15 أبريل المقبل، ومن المقرر أن يتم الكشف لاحقا عن موعد المواجهات.

الاهلى الاتحاد الإفريقي لكرة اليد الزمالك كأس السوبر القاري الاتحاد الإفريقي لليد

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