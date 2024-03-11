"العربية للتصنيع" توقّع عقد إنشاء 4 مصانع تدوير مخلفات بـ38.8 مليون يورو

وقّعت الهيئة العربية للتصنيع عقد إنشاء 4 مصانع تدوير مخلفات بقيمة 38.8 مليون يورو، في إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر- مكون المخلفات الصلبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

ووقّع العقد كل من اللواء أ.ح مهندس إسماعيل سيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD) التابعة للهيئة العربية للتصنيع، ومساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية الدكتور هشام الهلباوي.

وأشاد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، بالتعاون الجاد والمستمر مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية، ولها انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.

وفيما يتعلق بتوقيع العقد، أوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الأعمال والمشروعات المستهدفة ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف "كتشنر"، من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

من جانبه، أشاد وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، بالتعاون القائم بين الوزارة ووزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، والدعم المستمر الذي يقدمه في إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم عمل الإدارة المحلية في مصر، خاصة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، الذي بدوره يعزز تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في جميع المحافظات.

دعم منظومة النظافة فى محافظات الغربية وكفرالشيخ والدقهلية

وقال وزير التنمية المحلية إن المشروع يهدف إلى دعم منظومة النظافة في محافظات الغربية وكفرالشيخ والدقهلية والواقعة بنطاق مصرف "كتشنر"، من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة، وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية، وإعادة تأهيل جراجات وجمع ونقل المخلفات الصلبة، وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي، ما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع.

ووجّه الوزير هشام آمنة بأهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة على أرض محافظتي الدقهلية وكفرالشيخ وسرعة دخول تلك المصانع للخدمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى حرص الوزارة على توطين الصناعة ودعم الشركات الوطنية والقطاع الخاص المصري، فيما يخص مجال المخلفات البلدية الصلبة.

وخلال مراسم توقيع العقد، أوضح اللواء أ.ح مهندس إسماعيل سيد أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD) فازت في المناقصة الدولية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لإنشاء (4) مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في محافظتي الدقهلية وكفرالشيخ، بقيمة 38.8 مليون يورو، ومدة تنفيذه (22) شهرا، تبدأ في مارس 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر 2025.

وقال إن هذا العقد يتم في إطار مشروع تطهير مصرف "كتشنر" الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، والممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنحة من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن هذا يعد ثاني أكبر برنامج تدوير مخلفات صلبة على مستوى العالم يموله البنك الأوروبي.

وأوضح اللواء أ.ح مهندس إسماعيل سيد أن مصانع التدوير تتضمن 3 مصانع بمحافظة كفرالشيخ، بمدن دسوق والحامول وكفرالشيخ، بطاقة إنتاجية 1800 طن مخلفات صلبة يوميا، والمصنع الرابع بمحافظة الدقهلية بمدينة بلقاس، بطاقة إنتاجية 600 طن مخلفات صلبة يوميا.

وأضاف أن تصميم المنظومة للمصانع الأربعة يتم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري، مؤكدا تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال.

بدوره، أعرب الدكتور هشام الهلباوي عن شكره لدعم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشراكة البناءة والتعاون المثمر بينه وبين الوزارة، من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية أهمية دور شركاء التنمية في تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية من خلال تنفيذ خطة أنشطة مشروع "كتشنر"، التي تسهم في خلق منظومة متكاملة للنظافة، تبدأ من الجمع والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن للمخلفات في المحافظات الثلاث المنفذ فيها المشروع وهي "الغربية وكفرالشيخ والدقهلية".

كما أكد الدكتور الهلباوي حرص وزير التنمية المحلية على ضرورة سرعة تنفيذ خطة مشروعات مصرف "كتشنر" لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة التي تنفذها الدولة.

وأشار إلى أن المشروع يسهم أيضًا في مجالات التطوير المؤسسي لإدارات المخلفات الصلبة على مستوى المحافظات، وتنمية قدراتها على التخطيط الجيد وإعداد قواعد البيانات وتحليلها لتحديد الفجوات والاحتياجات الفعلية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة، فضلًا عن ذلك تم تطوير أداة لمتابعة مصانع التدوير والمعالجة لتسهيل إدارة العمليات بمرافق المعالجة.