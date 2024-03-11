جهود مكثفة لسرعة الانتهاء من رصف شارع بورسعيد بأشمون

تابع محمود أبوطالب رئيس الوحدة القروية بدراجيل التابعة لمركز الشهداء، اليوم، أعمال الحفر لتوصيل خطوط الصرف الصحي بقرية دراجيل، وأعمال توصيل خط الصرف الصحي بشارع البحر، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويعتبر الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية التحتية التي تستهدفها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى، ومن أكثرها تكلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ولما له من أثر كبير في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات طارق أبوحطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ للوقوف على معوقات العمل وتذليلها للدفع المستمر لنسب التنفيذ لسرعة إنهاء المشروع، لما يشكله الحفر بالشوارع من عبء على أهالي القرى لما ينتج عنه من إعاقة لحركة المواطنين.

وفي سياق متصل، قام خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون، بمتابعة استكمال أعمال فرد طبقة السن والأساس ودمكها بشارع بورسعيد بمدينة أشمون، وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف به خلال الأيام القليلة القادمة. وأشار "النمر" إلى أنه سوف يتم استكمال رصف هذا الشارع بداية من تمثال الحصان وحتى كوبري القنطرة البيضاء بمدخل مدينة أشمون بطول حوالي 1600م، علما بأنه قد تم الانتهاء من رصف حوالي 1200م من قبل من إجمالي طول الطريق، الذي يبلغ 2800م، والذي يتم تنفيذة بواسطة شركة الوعد، وبإشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون.

من جانبه، أكد "النمر" أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره قطاعا حيويا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي أشمون.