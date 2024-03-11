"حرس من صاحبك ".. غدر الصحاب وراء ارتكاب جرائم القتل ونزيف الدم

“غدر الصحاب” …هذه العبارة كانت السائدة بين جرائم القتل في الآونة الأخيرة، بعدما انتشرت العديد من الوقائع والتي انتهت بالدم بين الأصدقاء والذين اتخذوا الصداقة سبيلا ليخفوا ما في قلوبهم من حقد تجاه المجني عليهم.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز جرائم القتل بين الأصدقاء

طعنه في البطن.. مقتل شاب على يد صديقه فى الشرابية

شهدت منطقة الشرابية واقعة مأساوية حيث أقدم شاب على إنهاء حياة صديقه داخل شقة بجوار مصنع النسيج بعد أن سدد له طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

البداية كانت بورود بلاغ من أحد الأهالي لقسم شرطة الشرابية بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وتم العثور على جثة بائع متجول مقيم بدائرة القسم في حالة تحلل وبه إصابة، وتبين أن قاطن الشقة محل الواقعة عاطل، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وبمواجهته اعترف بقتل صديقه بسبب مُشادة كلامية دارت بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدي عليه باستخدام السلاح المضبوط، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حبس متهم بقتل صديقه في المرج

وبمنطقة المرج وقعت جريمة قتل مأساوية فأقدم كهربائي على قتل صديقه بطلق ناري باستخدام فرد خرطوش، وذلك بسبب اقتراض المجني عليه مبلغ مالي منه وعجزه عن سداده.

وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا مفاده مقتل شخص بالرصاص بدائرة القسم وانتقلت أجهزة الأمن، وتبين من الفحص والتحري أن وراء ارتكاب الجريمة كهربائي تم ضبطه والسلاح المستخدم في الحادث.

عاطل يقتل صديقه بطلقٍ نارى فى منشأة القناطر

وبسبب الخلافات المالية أقدم عاطل على قتل صديقه بطلق ناري بمنطقة منشاة القناطر.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل متهم بإنهاء حياة صديقه بطلقٍ ناري بسبب خلافات مالية، في منشأة القناطر.

كان مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بالقرب من شاطئ النيل بدائرة المركز. بالانتقال والفحص تبيَّن العثور على جثة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، وبعمل التحريات وجمع المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه.

حبس طالب قتل صديقه بالمنوفية

شهدت منطقة تلا بمحافظة المنوفية مشاجرة بين صديقين انتهت بمقتل أحدهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ونقل جثمان الطالب والذي لقي مصرعه إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، لبدء المعاينة الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة وذلك لكتابة التقرير الطبي عن الحالة، تمهيدًا لتسليم الجثمان لأسرته.

كان اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز شرطة تلا، يفيد ورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول جثمان عبدالرحمن طالب جثة هامدة وفشلت محاولات إنقاذ حياته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة تلا لبدء التحقيقات في الحادث وبيان سبب الواقعة.

العقوبة

قال كريم عبدالهادي المحامي المختص بالقضايا الجنائية، إن القتل العمد إذا الجاني بيت النية لقتل المجني عليه وقام باستدراجه لهذا السبب تكون هنا عقوبته الإعدام وذلك كما نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وتابع المختص: وفي القتل الخطا تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.