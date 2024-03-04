"لها نصيب الأسد".. أهم وقائع القتل بسبب الخلافات المالية والعقوبة

أصبح للخلافات المالية نصيب الأسد في انتشار جرائم القتل الكثيرة على مستوى المحافظات والتي شهدت مؤخرا بشاعة في ارتكابها وكان آخرهم لكهربائي قام بقتل صديقه رميا بالرصاص في المرج.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الوقائع التي شهدناها خلال الفترة الماضية.

كهربائي يتخلص من صديقه رميا بالرصاص بالمرج

شهدت منطقة المرج جريمة قتل بشعة أقدم فيها كهربائي على قتل صديقه رميا بالرصاص بسبب خلافات مالية بينهم.

وقررت نيابة المرج حبس المتهم بقتل صديقه أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتخلص من صديقه بإنهاء حياته رميًا بالرصاص باستخدام فرد خرطوش؛ بسبب اقتراض المجني عليه مبلغ مالي منه وعجزه عن سداده، في المرج.

كما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا بمقتل شخص بالرصاص بدائرة القسم، فانتقلت أجهزة الأمن، وتبين من الفحص والتحري أن وراء ارتكاب الجريمة كهربائي تم ضبطه والسلاح المستخدم في الحادث.



لخلافات مالية.. عامل يقتل صديقه بطلق نارى في منشأة القناطر

بالقرب من شاطئ النيل بمنشاه القناطر استدرج عامل صديقه وأنهى حياته رميا بالرصاص بسبب خلافات مالية بينهم.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل متهم بإنهاء حياة صديقه بطلقٍ ناري بسبب خلافات مالية، في منشأة القناطر.

كان مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بالقرب من شاطئ النيل بدائرة المركز. بالانتقال والفحص تبيَّن العثور على جثة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، وبعمل التحريات وجمع المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية ونشوب مشاجرة بينه وبين المجني عليه قام خلالها بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش تجاهه فأرداه قتيلًا.

مصرع شخص في مشاجرة بسبب خلافات مالية بالبحيرة

نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص أسفرت عن مصرع أحدهم بسبب خلافات مالية بينهم بمحافظة البحيرة.

وكانت قد كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة، بحدوث مشاجرة بين طرف أول: عاملَين "أحدهما متوفى"، وطرف ثان: تاجر أسماك ونجله "أحدهما مصاب بجرح قطعي بالوجه" بدائرة المركز بسبب خلافات مالية بينهما تبادل خلالها الطرفين التعدي بالضرب.

وتبين أن أحد أفراد الطرف الثاني أحدث إصابة المتوفي باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، مما أدى إلى وفاته.



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بما سبق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مبيض محارة يطعن صديقه بالحوامدية لخلافات مالية

شهدت منطقة الحوامدية جريمة قتل بشعة أقدم فيها مبيض محارة على قتل صديقه بسبب خلافات مالية.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بأن المتوفي مدين له بمبلغ مالي، وأنه دائم التهرب منه.

وأفاد بأنه في يوم حدوث الجريمة، حال تواجدهما بالشقة محل البلاغ، ومطالبة المتهم من المجني عليه بالمبلغ المالي، حدثت مشادة كلامية بينهما قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض (سكين- ضُبط)، محدثًا إصابته التي أدت لوفاته ولاذ بالهرب.

العقوبة

قال هاني عبدالله المحامي المختص بالقضايا الجنائية، إن المشاجرات لخلافات مالية وتنتهي بمصرع أحد الأشخاص تندرج تحت بندين هما القتل العمد أو القتل الخطأ.

فالقتل العمد إذا الجاني بيت النية لقتل المجني عليه وقام باستدراجه لهذا السبب وتكون هنا عقوبته الإعدام كما نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وفي القتل الخطا تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.