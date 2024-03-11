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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لـ خلية داعش الجيزة

محاكمة
محاكمة

تنظر جنايات مستأنف بدر، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة  متهم سبق الحكم عليه غيابيا بالمشدد 15 سنة، لاتهامه مع آخرين بالانضمام لخلية داعش الجيزة.

محاكمة متهم بالانضمام لـ خلية داعش الجيزة 

وكشف أمر الإحالة عن أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خلية بالجماعة المسماة داعش.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة حبس سرقة قتل خلية داعش الجيزة داعش الجيزة

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