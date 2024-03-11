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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"السياحة" تكشف تفاصيل جديدة عن مشروع التجلى الأعظم

مشروع التجلى الأعظم
مشروع التجلى الأعظم

كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير مفتشي الآثار بوزارة السياحة، عن تفاصيل جديدة عن مشروع التجلي الأعظم، مشيرًا إلى أن هذه البقعة من أرض مصر لها أهمية خاصة.

وأضاف مجدي شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولي للتليفزيون المصري مساء الأحد، أن هذا المشروع بدأت الدولة الاهتمام به منذ عام 2014، متابعا أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لهذا المشروع تحمل العديد من الرسائل.

وأوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير مفتشي الآثار بوزارة السياحة، أن هذا المشروع سيحول هذه المدينة لمدينة مهمة خلال عشرين عاما. 

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